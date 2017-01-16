taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.524
USD
3,7256
EURO
3,9506
ALTIN
143,45
PETR
55,5400

Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

Bir cep telefonu mağazasının vitrininde bulunan maket telefonları gerçek sanan hırsız, vitrin camını kırarak maket telefonları çaldı.

16.01.2017 - 00:41
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi Konuk Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasında meydana geldi.

Gerçek sandığı maket telefonları çaldı-İZLE

ÖNCE TAŞ ATIP KAÇTI SONRA GERİ GELDİ

Osman Hasacar’a ait cep telefonu satışı yapılan mağazaya, 13 Ocak’ta saat 04.45’te gelen bir kişi, taş atarak vitrin camını kırıp, kaçtı. Kısa bir süre sonra tekrar mağazanın önüne gelen hırsız, kırdığı camdan içeri girmeye çalıştı. Çabaları sonuç vermeyen hırsız, bu sefer de vitrinde bulunan maket telefonlara yöneldi.

Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

Maket telefonları vitrinden alarak cebine koyan hırsız, olay yerinden kaçtı. Mağaza sahibinin şikayeti üzerine polis, görüntülerden gayet soğukkanlı olduğu belirlenen hırsızın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan olay, mağazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"BU NASIL CESARET"

Olayla ilgili konuşan mağaza sahibi Osman Hasacar, "Sabah geldiğimde fark ettim. Kameraları izleyip baktık. Bu ikinci oluyor. Çarşının ortasında. Belediyemizden aydınlatma talebinde bulunduk. Kameralar var. Alarm var. Her şey var. Bu nasıl cesaret? Daha önce de böyle bir şey oldu. O olayda da bir zarar olmadı. Sadece vitrinimiz kırıldı. Çarşının ortasında bu kadar güzel bir sokakta aydınlatma olabilir" dedi.

Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

Manisa'da hırsız gerçek sandığı maket telefonları çaldı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

İstismardan tutuklanan CHP üyesine ihraç

0
Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

Kamyonla getirilen kar halkın eğlencesi oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM