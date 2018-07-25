taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
92.134
USD
4,8848
EURO
5,7076
ALTIN
192,40
PETR
73,7500

Manisa’da hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

Salihli ilçesinde içme suyu deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü çalınınca mahalleli 6 saat susuz kaldı.

İHA | 25.07.2018 - 01:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Derbent Mahallesi civarında bulunan ve Mersinli Mahallesi’nin içme suyunu sağlayan Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait su deposundaki otomasyon sistemine bağlı 2 adet akü, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

Manisa’da hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

MAHALLELİ 6 SAAT SUSUZ KALDI

Olay sonrası bin 600 nüfuslu Mersinli Mahallesi’ne 6 saat su verilemezken, MASKİ ekiplerinin sorunu gidermesi ile mahalleye yeniden su verilmeye başlandı. Jandarma, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa’da hırsızlar mahalleyi susuz bıraktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

Ormana girenlerden yolunu kaybedip ölenler oldu

78
Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

Kayıp Evrim'in babasından çelişkili ifadeler

42
Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

Hülya Avşar'dan başarısız Do the shiggy denemesi

59
Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları

0
Antalya'daki antik kentte mozaik zemin bulundu

Antalya'daki antik kentte mozaik zemin bulundu

3
Terörle mücadele kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi

Terörle mücadele kanun tasarısı TBMM'de kabul edildi

2
Yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

Yola fırlayan geyiğe otomobil çarptı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM