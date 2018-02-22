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Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı

Kazada yaralananlar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

DHA | 22.02.2018 - 10:15..
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk gübresi üretimi yapan bir fabrikaya işçi taşıyan Hüseyin Şahin yönetimindeki 45 J 9438 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.

11 İŞÇİ İLE ŞOFÖR YARALI

Minibüste bulunan 11 işçi ve minibüs şoförü Hüseyin Şahin, kazada yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı

Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı

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