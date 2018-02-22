Manisa'da işçi servisi devrildi: 12 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tavuk gübresi üretimi yapan bir fabrikaya işçi taşıyan Hüseyin Şahin yönetimindeki 45 J 9438 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.
11 İŞÇİ İLE ŞOFÖR YARALI
Minibüste bulunan 11 işçi ve minibüs şoförü Hüseyin Şahin, kazada yaralandı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.