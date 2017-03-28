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Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

Turgutlu İlçesi'nde, işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlan

28.03.2017 - 04:28
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Kaza, Turgutlu-Manisa Karayolu Nif Çayı Mevkii'nde meydana geldi. Salihli'den aldığı işçileri Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikaya götüren Halil İbrahim Çanlı (49) yönetimindeki 45 J 1258 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti. Yol kenarındaki ağaca çarpan minibüs ardından 10 metrelik şarampole yuvarlandı.

Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

Kazada minibüs şoförü Çanlı ile araçta bulunan Halit Göllü (23), Berna Boztaş (22), Feyzullah Göktaş (41), Alev Yıldız (28), Uğur Şahin (25), Barış Öner (26), Sinan Kurt (24), Halil Aksoy (26), Cem Akpınar (24) ve Halim Yüksel (20) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri minibüs içinde sıkışan yaralıları çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

SÜRÜCÜ, AYNI GÜN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKTAN İŞLEM GÖRMÜŞ

Bu arada kaza sonrası kaçmaya çalıştığı iddia edilen minibüs şoförü Çanlı'nın, aynı gün Salihli'de tehlikeli araç kullanmaktan ihbar edildiği ve kaza sonrası yapılan kontrolde 160 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı
Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı
Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı
Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

Manisa'da işçi servisi şarampole uçtu: 11 yaralı

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