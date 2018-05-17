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Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı

Manisa Turgutlu'da alt geçitte mahsur kalan kamyon, lastikleri indirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

DHA | 17.05.2018 - 17:00..
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Saat 14.00 sıralarında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Küçük Sanayi Sitesi yönüne giden 34 AFU 107 plakalı kamyon, Şehitler Mahallesi'ndeki 3.50 metre yüksekliğinde alt geçitte sıkıştı.

LASTİKLERİN HAVASI ALINDI

Alt geçitte sıkışan kamyon trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon şoföründen lastik havalarını indirmesini istedi.

Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı

MADDİ HASAR OLUŞTU

Lastik havalarının indirilmesinin ardından kapalı kasa kamyon bulunduğu yerden kurtarıldı. Yarım saatlik çabanın ardından kurtarılan kamyonun üst kısmında maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı


Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı

Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı

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