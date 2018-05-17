Manisa'da kamyon alt geçitte sıkıştı

Saat 14.00 sıralarında, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden Küçük Sanayi Sitesi yönüne giden 34 AFU 107 plakalı kamyon, Şehitler Mahallesi'ndeki 3.50 metre yüksekliğinde alt geçitte sıkıştı.
LASTİKLERİN HAVASI ALINDI
Alt geçitte sıkışan kamyon trafiğin aksamasına neden oldu. Çevredekiler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kamyon şoföründen lastik havalarını indirmesini istedi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Lastik havalarının indirilmesinin ardından kapalı kasa kamyon bulunduğu yerden kurtarıldı. Yarım saatlik çabanın ardından kurtarılan kamyonun üst kısmında maddi hasar meydana geldi.