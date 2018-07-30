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Manisa’da kavun karpuz festivali

Manisa'da 38'incisi düzenlenen Kavun Karpuz Festivali renkli görüntülere sahne olurken sıcak havadan bunalan vatandaşlar gölete girerek serinledi.

İHA | 30.07.2018 - 19:44..
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Son dönemde ürettikleri karpuz ve kavunların kalitesiyle ismini Türkiye genelinde duyurmaya başlayan Gölmarmara ilçesinde 38. Kavun Karpuz Festivali yapıldı. En iyi karpuz ve kavunların yarıştığı festivalde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Akpınar Gölet alanında düzenlenen festivalde en iyi kavun ve karpuzlar jüri üyeleri tarafından seçildi. Kavun kategorisinde, birinci Soner Çevik, ikinci Erdem Şanlıtop, üçüncü Selahattin Çarık oldu.

Manisa’da kavun karpuz festivali

DERECEYE GİRENLERE ALTIN VERİLDİ

Karpuz kategorisinde ise birinci Mehmet Uludağ, ikinci Halil Yağcı, üçüncü Mehmet Türkoğlu oldu. Karpuz birincisi Mehmet Uludağ’a ödülünü Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, kavunda birinci olan üretici Soner Çevik’e ise ödülünü Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin Karameşe takdim etti.

Dereceye girenler altın ile ödüllendirildi. Gölmarmara Belediyesi olarak her yıl Kavun Karpuz Festivalini büyük bir coşku içerisinde kutladıklarını ifade eden Gölmarmara Belediye Başkanı Kamil Öz, üreticilerin alın teri dökerek kavun karpuz ürettiğini, Gölmarmara’ya ekonomik katkı sağladıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.


Manisa’da kavun karpuz festivali



Manisa’da kavun karpuz festivali



Manisa’da kavun karpuz festivali

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