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Manisa'da kaybolan yamaç paraşütçüsünün cesedi bulundu

Uçuş yaptıktan sonra kaybolan yamaç paraşütçüsü Tuncat Öğüt'ün cesedi bulundu.

AA | 30.04.2018 - 06:33..
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İzmir'den önceki gün Manisa'ya uçmak için gelen yamaç paraşütçüsü 62 yaşındaki Öğüt, öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde buluştu.

Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki bin 120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt’ten bir daha haber alınamadı.

Manisa'da kaybolan yamaç paraşütçüsünün cesedi bulundu

AFAD VE AKUT SEFERBER OLDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Öğüt'ün cenazesine dün ulaşıldı.

Öğüt'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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