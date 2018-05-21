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Manisa'da kaza: 1 ölü 3 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde bir otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

İHA | 21.05.2018 - 00:35..
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Akşam saat 18:20 sularında Ankara - İzmir Karayolu Kula ilçesi Kavacık Mahallesi mevkinde bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Manisa'da kaza: 1 ölü 3 yaralı

Manisa'da kaza: 1 ölü 3 yaralı VİDEO

KURTULAN YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Kula’dan Salihli yönüne giden Zafer T. (37) yönetimindeki 35 HZM 86 plakalı otomobil, arızasından dolayı yolun sağında bulunan park halindeki 67 SF 707 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve Manisa Büyükşehir Belediyesi AKS 110 ekipleri, araçta sıkışan sürücü Zafer T. ve yolcular eşi Bengü T. (34) çocukları Kağan Muzaffer T. (9) Kerem T.’ye (5) müdahale etti. Araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçtan güçlükle çıkarılan ve ağır yaralanan sürücü Zafer T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavi ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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