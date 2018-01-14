taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.645
USD
3,7479
EURO
4,5728
ALTIN
161,30
PETR
69,7900

Manisa'da kimyasal atıklar Safran Çayı'na bırakıldı

Yağışlı havayı fırsat bilen işletmeler, kimyasal atıkları yine çaya bıraktı.

DHA | 14.01.2018 - 05:00..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Manisa merkez Yunusemre ilçesi sınırlarında bulunan ve Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 170 dönüm alan üzerindeki Atatürk Kent Parkı’nın içinden geçen Safran Çayı, üçüncü kez kimyasal atık tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Manisa'da kimyasal atıklar Safran Çayı'na bırakıldı

YAĞIŞLI HAVAYI FIRSAT BİLDİLER

Canlı yaşamını da tehdit eden sanayi atıkları nedeniyle derenin üstü köpükle kaplandı. Manisa Küçük Sanayi Sitesi ya da daha üst bölgelerden geldiği tahmin edilen kimyasal atıkların, özellikle hafta sonları ya da yağışlı havalarda dereye karıştığını belirten Atatürk Kent Parkı yetkilileri, doğa katillerinin fırsat kolladığına dikkat çekti.

Safran Çayı’na karıştırılan kimyasal atıkların geldiği bölge ile ilgili, geçen günlerde Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri incelemek üzere sudan numune almıştı.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

Trabzon Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı

252
Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

Pentagon'dan Hawai açıklaması: Yanlış füze alarmı

41
Avrasya tünelinde hareketli anlar

Avrasya tünelinde hareketli anlar

63
Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

Trabzon'da pistten çıkan uçağın yolcularından o anlar

42
CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

CHP İstanbul İl Başkanlığına Canan Kaftancıoğlu seçildi

37
CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

CHP'li Kaftancıoğlu: Mustafa Kemal'in askeri değil yoldaşıyız

80
Orhan Kural: Cem Yılmaz yıllardır sigara reklamı yapıyor

Orhan Kural: Cem Yılmaz yıllardır sigara reklamı yapıyor

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM