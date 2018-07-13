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Manisa'da kız isteme kavgası: 1 ölü

Manisa Akhisar'da kız isteme nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA | 13.07.2018 - 21:32..
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Manisa'da kız isteme kavgası: 1 ölü

Akhisar'da saat 15.30 sıralarında Hacıishak Mahallesi'nde iddiaya göre, iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

Büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, İzmir'den kız istemek için gelen Bayram Karakısa (38) hayatını kaybetti, Ahmet Kuyumcu ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Ahmet Kuyumcu hastaneye kaldırılırken, Bayram Karakısa'nın cansız bedeni ise incelemelerin ardından morga konuldu.

Şüpheli Muhammet G. ise silahı ile birlikte polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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