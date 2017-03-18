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Manisa'da mıcırlı yolda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde mıcırlı yolda takla atan otomobilde 9 yaşındaki Kardelen Demir hayatını kaybetti.

18.03.2017 - 16:18
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Gıda Çarşısı yönünden İzmir- İstanbul Karayolu'na doğru giden Ersan Demir, yönetimindeki 45 YU 585 plakalı otomobille mıcırlı yolda direksiyon hakimiyetini yitirdi.

TAKLA ATAN ARACTA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Takla atan otomobilde bulunan 9 yaşındaki Kardelen Demir, kaza yerinde öldü. Sürücü 34 yaşındaki Ersan Demir ve diğer kızı 14 yaşındaki Zeliha Demir ise yaralandı.

Manisa'da mıcırlı yolda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Yaralılar ambulansla Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Manisa'da mıcırlı yolda kaza: 1 ölü 2 yaralı

Manisa'da mıcırlı yolda kaza: 1 ölü 2 yaralı

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