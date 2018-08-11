Manisa'da mutfağa giren yılanı itfaiye çıkardı

Kaybolan köpeğini bulana 2 bin TL ödül vereceğini söyleyen Asena Velivar'ın, Dino isimli köpeği Taksim metrosunda komşusu tarafından bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Eşref Mugutay 1,5 ay önce evinin lavabosunda bulduğu ve zehirli olduğunu öğrendiği akrebin kuyruğuna ip bağlayarak, evinin bahçesinde dolaştırıyor.

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Rus uzman: ABD saldırısı Türkiye için çok kritik değil

Trump'ın çelik ve alüminyum hamlesini değerlendiren Rus Uzman İsayev, Trump'ın gösteriş yaptığını, bu hamlenin Türkiyeiçin çok da kritik olmadığını söyledi.