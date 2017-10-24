Manisa'da orman yangını

Manisa'nın Yuntdağı Bölgesi'nde bulunan Avdal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgedeki alevler gören çevredekiler durum itfaiye ekiplerine bildirdi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

İhbar üzerine bölgeye 15 arazöz, 6 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler yaklaşık 3 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınırken, yaklaşık 2 hektarlık alan alevlerden zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.