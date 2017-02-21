taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.878
USD
3,6352
EURO
3,8275
ALTIN
143,38
PETR
57,0200

Manisa'da örnek ağaç sevgisi

Manisa'da 325 yıllık kızılçam ağacı 4 katlı binanın içinden geçiyor. 2004 yılında yapılan bina, yıllardır ağaçla birlikte ayakta duruyor.

21.02.2017 - 18:15
  1. Haberler
  2. Yaşam

Manisa'nın Merkez Yunusemre İlçesi Barbaros Mahallesi'nde, Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina, görenleri şaşırtıyor.

Manisa'da örnek ağaç sevgisi

325 YILLIK KIZILÇAM

2004 yılında, 325 yıllık kızılçam ağacı kesilmeden inşa edilen binanın projesi, ağaca göre yeniden çizildi.

16 METRE BOYUNDA

O günden bu yana 16 metre yüksekliğinde ve gövde çapı 320 santim olan çam ağacı görenlerin ilgisini çekiyor.

Binanın bitişiğinden başlayan ağaç, ikinci ve üçüncü katın balkonlarından geçerek terasa çıkıyor.

Saruhanbey İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı tarafından kullanılan ve üniversite öğrencilerinin kaldığı binadaki ağacı gören vatandaşlar, bunun örnek olmasını istedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlendi

Cumhurbaşkanı'na suikast davasında bugün Kuzu dinlendi

161
Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü

Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliği düştü

399
CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

CNN Türk canlı yayınında sabıkalı ve şerefsiz gerginliği

99
FETÖ'nün damadı hakimi kızdırdı

FETÖ'nün damadı hakimi kızdırdı

81
Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşmesine HDP'lilerden ilk tepki

Yüksekdağ'ın vekilliğinin düşmesine HDP'lilerden ilk tepki

133
Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

Kayyum Cizre sokaklarını güzelleştiriyor

111
AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

AK Parti referanduma 3İ formülüyle hazırlanıyor

142
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM