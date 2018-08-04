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Manisa'da otobüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

Manisa Akhisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi de yaralandı.

İHA | 04.08.2018 - 20:52..
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Kaza, Akhisar-Manisa devlet karayolu 5’inci kilometresi Kayalıoğlu Mahallesi mevkii Organize Sanayi Bölgesi kavşağında bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre Kocaeli-Denizli seferini yapan 35 PK 136 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsü Yusuf Ç.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada ters dönüp yan yatan otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Akhisar ve Saruhanlı ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otobüste bulunan Serpil Kuran (45) olay yerinde hayatını kaybederken 41 kişinin yaralandığı bildirildi. Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı nöbetçi savcının raporu sonrası hayatını kaybeden Serpil Kuran’ın cenazesi, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'da otobüs devrildi: 1 ölü, 41 yaralı

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