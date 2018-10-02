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Manisa'da otobüs şoföründen genç kıza taciz

Akhisar ilçesinde bir otobüs şoförünün, otobüse binen genç kızı taciz edip, "Gel bir kere öpeyim seni" dediği anlar, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA | 02.10.2018 - 12:11..
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İlçeye bağlı Zeytinliova Mahallesi’nde, işe giden S.G., bindiği otobüste ücretini ödemek istediği sırada otobüs şoförü O.A. tarafından tacize uğradı.

Otobüsün boş olmasını fırsat bilen O.A., ellerini S.G.’nin yüzüne uzattı. Yapılan bu hareket karşısında şoka uğrayan 18 yaşındaki S.G. bir anda geri çekilerek kendini korumaya çalıştı. Otobüs şoförü O.A. ise taciz girişimi sonrası gülmeye başladı.

Manisa'da otobüs şoföründen genç kıza taciz ViDEO

KAMERA KAYITLARINI SAVCILIĞA VERDİ

Yaşadığı şok ile ne yapacağını bilemeyen genç kız otobüsten iner inmez durumu annesine anlattı. Ardından otobüsteki görüntü kayıtlarını almak üzere harekete geçen genç kız Akhisar Mahalle Kooperatifinden aldığı yardım ile görüntülere ulaştı.

Genç kız, görüntülerin eline ulaşmasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından otobüs şoförü O.A. görevden alındı.

Manisa'da otobüs şoföründen genç kıza taciz

"GEL BİR KERE ÖPEYİM"

Öte yandan, yaşanan taciz otobüsün güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. S.G.’nin otobüse bindikten sonra ücretini ödemek için kart basma makinesine uzandığı sırada şoför O.A.’nın genç kıza doğru uzanıp yüzünü okşayarak “Gel bir kere öpeyim” demesi otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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