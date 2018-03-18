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Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yol kenarındaki sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA | 18.03.2018 - 19:16..
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İzmir'den Alaşehir'e giden Onur Avcı'nın (21) kullandığı 45 Z 5680 plakalı otomobil, Mersindere Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kanaldaki beton bariyere çarpan araçta sürücü ile Cemile Uyar olay yerinde, 6 aylık bebek Buğra Avcı ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti, Fatime Uyar ağır yaralandı.

Kazazedelerin kiraladıkları otomobille İzmir'deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Alaşehir'deki evlerine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi

Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi

Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi

Manisa'da otomobil sulama kanalına devrildi

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