Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

İzmir-Ankara karayolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kula'dan Salihli yönüne giden 38 yaşındaki Nihal Altunbay yönetimindeki 35 MME 87 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.
ARABADA 3 ÇOCUK VARDI
Kontrolden çıkan otomobil şerit ihlali yaparak, takla attı. Otomobil sürücü Nihal Altunbay ile yanındaki Özlem Coşkun (40), Şerife Terzi (42), Mustafa Mahir Terzi (6), Yusuf Eren Albunbay (11) ve Mustafa Kerem Altunbay (5) yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralılardan Mustafa Mahir Terzi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.