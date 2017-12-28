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Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Manisa Salihli'de kontrolden çıkan otomobilin takma atması sonucu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA | 28.12.2017 - 15:34..
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İzmir-Ankara karayolunun Karaoğlanlı Mahallesi yakınlarında, bugün saat 11.30 sıralarında meydana gelen kazada, Kula'dan Salihli yönüne giden 38 yaşındaki Nihal Altunbay yönetimindeki 35 MME 87 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü yitirdi.

ARABADA 3 ÇOCUK VARDI

Kontrolden çıkan otomobil şerit ihlali yaparak, takla attı. Otomobil sürücü Nihal Altunbay ile yanındaki Özlem Coşkun (40), Şerife Terzi (42), Mustafa Mahir Terzi (6), Yusuf Eren Albunbay (11) ve Mustafa Kerem Altunbay (5) yaralandı.

Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye  alındı. Yaralılardan Mustafa Mahir Terzi'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

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