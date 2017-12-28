Manisa'da otomobil takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

1 Öykü severlerin okuması gereken kitaplar Edebiyatseverlerin okuması gereken 10 öykü kitabından öne çıkanlar...

2 Trafik polisi yolda kalan vatandaşın lastiğini değiştirdi İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aracının lastiği patlayan ve lastik değiştirmesini bilmeyen vatandaşın imdadına trafik polisi yetişti.

3 Ultra Ortadokslar'dan Filistin için askerliğe ret İsrail'de Ultra Ortadoks Yahudiler Netanyahu'ya, Filistin halkına uygulanan zulmün bir parçası olmamak için askerliği reddettiklerini bildiren bir mektup yazdılar.

4 Öykü severlerin okuması gereken kitaplar Edebiyatseverlerin okuması gereken 10 öykü kitabından öne çıkanlar...

5 2017'nin en iyi telefonları belli oldu Amerika'da yayın yapan Forbes dergisi, 2017'de piyasaya çıkan en iyi akıllı telefonları seçti.

6 Diş hassasiyeti nedir Diş kanaması olarak da bilinen diş hassasiyeti, ağız ve diş sağlığı açısından çok önemli bir durumdur.