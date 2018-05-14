Manisa'da otomobile yorgun mermi isabet etti

İzmir’den Manisa’ya gelen Zülfü Aydın yönetimindeki 06 FL 5713 plakalı otomobile Yunusemre ilçesi girişindeki Anıt mevkisinde henüz nereden ateşlendiği belirlenemeyen bir yorgun mermi isabet etti.

MERMİ GELİNCE ŞAŞIRDILAR

Araçta bulunan 1’i çocuk 4 kişi neye uğradığını şaşırdı. Arka cama isabet eden mermiyi fark eden sürücü Zülfü Aydın aracını hemen uygun bir yere çekerek polis ekiplerine haber verdi.

YARALANAN YOK

Olay yerine gelen polis ekipleri, merminin camı delerek koltuğa isabet ettiğini tespit etti. Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.