Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'da meydana gelen kaza, Yılmaz Köprüsü yakınında meydana geldi. İlker Cumbul (34) yönetimindeki 16 DC 700 plakalı otomobil, Hakan Oğuzhan (23) yönetimindeki 45 EG 040 motosiklete arkadan çarptı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Hakan Oğuzhan olay yerinde yaşamını yitirdi, kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Orhan Aydın (24) yaralandı.
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI
Yaralı, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İlker Cumbul, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.