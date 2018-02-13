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Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin kasksız sürücüsü Hakan Oğuzhan (23) öldü, arkadaşı Orhan Aydın (24) yaralandı.

DHA | 13.02.2018 - 12:06..
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Manisa'da meydana gelen kaza, Yılmaz Köprüsü yakınında meydana geldi. İlker Cumbul (34) yönetimindeki 16 DC 700 plakalı otomobil, Hakan Oğuzhan (23) yönetimindeki 45 EG 040 motosiklete arkadan çarptı.

Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, kasksız motosiklet sürücüsü Hakan Oğuzhan olay yerinde yaşamını yitirdi, kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Orhan Aydın (24) yaralandı.

Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Yaralı, Manisa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü İlker Cumbul, gözaltına alınarak jandarma karakoluna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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