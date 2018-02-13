Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Sürekli çocukları Uzay ve Kuzey'le eğlenirken fotoğraflarını görmeye alıştığımız Çağla Şıkel, sonunda bu yoğun tempoya yenik düştü.

ABD, bölmek ve Komünizmi bölgeden uzak tutmak istediği Vietnam'da tarihi bir hezimet alıp, 500 bin asker gönderdiği topraklardan 60 bin kayıp vererek çekilmek zorunda kalmıştı.

Edebiyatımızın güçlü kalemi yazar Selim İleri ile geçtiğimiz aylarda kitapseverlerle buluşan son romanı, ‘Sona Ermek’ üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Yazar, oyuncu ve yönetmen Görkem Yeltan’ın, 3 kitaptan oluşan Buyaka Çocuk Evi dizisi, yeni illüstrasyonları ve hep kitap logolu yeni baskılarıyla yeniden raflara çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ı Ege'deki kayalıklarla ilgili olarak uyararak "Yanlış hesap yapmamaları konusunda buradan ikaz ediyoruz." dedi.

1 Şehide haciz olayında davacı konuştu Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın trafik kazasından dolayı maaşına haciz konmasının davacısı açıklama yaptı.

2 Kadir İnanır yoğun bakımda Afrin'i sordu Beynine pıhtı atması sonucu girişimsel işlem uygulanan ve tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürdürülen sanatçı Kadir İnanır'ın kendine gelir gelmez Afrin'i sorduğu öğrenildi.

3 Zeytin Dalı bitene kadar gelirini Mehmetçik'e bağışladı Manisa'da otopark işleten esnaf, Zeytin Dalı Harekatı sona erinceye kadar iş yerinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı'na aktaracak.

4 Trump: Orta Doğu'da harcanan 7 trilyon dolar büyük hata ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin bugüne kadar Orta Doğu ile ilgili süreçler için harcadığı parayı "büyük bir hata" olarak yorumladı.

5 Devlet Bahçeli ABD'ye Vietnam'ı hatırlattı 20 milyonluk Vietnam'ın, 200 milyonluk Amerika'ya kök söktürdüğünü belirten MHP Lideri, Türkiye'nin bunun 5 katını yapabileceğini söyledi.

6 Etkisiz hale getirilen terörist sayısı: 1439 Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.