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Manisa'da oyunun fotoğrafını çeken 11 kişiye ceza

Manisa'da, seçim güvenliğini sağlayan polisler, kabinde oy pusulasının fotoğrafını çeken 11 kişi hakkında işlem yaptı.

17.04.2017 - 15:27
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Manisa'da oyunun fotoğrafını çeken 11 kişiye ceza

 

Yüksek Seçim Kurulu'nun 16 Nisan halk oylamasında oy kullanma kabinlerine cep telefonu ve kayıt cihazı ile girişinin yasaklamasına rağmen, bazı seçmenler uymadı. Oylarının fotoğrafını çeken bazı kişiler sosyal medyadan da paylaştı.

SEÇMENLER UYARILDI

Sandık görevlileri ve polisler, seçim süreci boyunca kabinlerde fotoğraf çekilmemesi için seçmenleri uyardı. Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa'da 11 kişinin kullandığı oyun fotoğrafını çektiğini tespit ettiklerini belirterek, Seçim Kanunu'na muhalefetten bu kişiler hakkında işlem yapıldığını açıkladı. Sandık görevlilerinin durumu polislere bildirip, işlem yapılmasının ardından bu kişilere 250'şer lira idari para cezası kesildi.

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