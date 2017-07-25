taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5572
EURO
4,1412
ALTIN
143,43
PETR
48,6400

Manisa'da patlayan dikiş makinesi paniğe neden oldu

Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde dikiş makinesinden kaynaklandığı belirtilen patlama mahallede endişe yarattı.

25.07.2017 - 02:45
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, bu akşam saatlerinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 4717 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Prize takılı bir dikiş makinesinde sebebi belirlenemeyen bir patlama meydana geldi.

APARTMAN SAKİNLERİ SOKAĞA ÇIKTI

Kimsenin yaralanmadığı olayda patlama sesini duyan apartman sakinleri endişe ve korku içerisinde sokağa çıkarken, polis ve itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, apartman çevresine güvenlik şeriti çekerken, patlamanın meydana geldiği evde incelemede bulundu.

Yangın ve herhangi bir adli vaka olmadığı anlaşılmasıyla ekipler mahalleden ayrıldı. Patlama sesi ile sokağa çıkan apartman sakinleri de evlerine döndüler.

İlginizi Çekebilir
Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü
Çorum'da 3 çocuk annesi Emine Aksu, cam silerken dengesine kaybedip, düştü.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi 36 yaşındaki Ramazan Zurnacı öldü.
Tecavüz ettiği kadınlar öldürdü, savcı müebbet istedi
Manken yapmak bahanesiyle kandırdığı ve tecavüz ettiği kadınlar tarafından öldürülen adamın davasında savcı kadınlar için müebbet istedi.
İzmir'de motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, kırmızı ışık ihlali yaparak kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

17
Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

4
Quaresma'ya ceza yolda

Quaresma'ya ceza yolda

5
Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

6
Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha

4
İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

0
Kars'ta 200 kaz telef oldu

Kars'ta 200 kaz telef oldu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM