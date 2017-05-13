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Manisa'da şehir çöplüğünde yangın

Şehzadeler ilçesindeki şehir çöplüğünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

13.05.2017 - 23:09
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Turgut Özal Mahallesi'nde bulunan şehir çöplüğünde, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine 15 itfaiye aracı ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nden gönderilen 1 helikopter ve 1 uçakla yangına müdahale edildi. Alevlerin, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba harcandı.

Polisin çevrede güvenlik önlemi aldığı yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Çöplük alandaki yangın nedeniyle şehrin üstü dumanla kaplandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Gül, yangının endüstriyel atıkların atıldığı alanda çıktığını söyledi.

Çöplüğün 2 yıldır yanmadığını ve alanda rehabilitasyon çalışması yapıldığını söyleyen Turgut Özal Mahallesi Muhtarı İsmet Bakşi, "Yıllardır bu vahşi depolama alanında yangınlar çıkıyordu. Önümüzdeki ay Uzunburun'da açılışı olacak olan alana çöpler dökülecek ve ondan sonra buraya çöp gelmeyecek. Mevcut çöpün son günlerde de olsa yanması bizi korkutuyor. İki senedir yanmıyordu, muhtemelen metan gazının sıkışması ile çıktı" dedi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

 


Manisa'da şehir çöplüğünde yangın

Manisa'da şehir çöplüğünde yangın

Manisa'da şehir çöplüğünde yangın
Manisa'da şehir çöplüğünde yangın
Manisa'da şehir çöplüğünde yangın
Manisa'da şehir çöplüğünde yangın
Manisa'da şehir çöplüğünde yangın

Manisa'da şehir çöplüğünde yangın

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