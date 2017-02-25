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Manisa’da silahlı kavga

İki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

25.02.2017 - 05:27
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Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı Ayna Ali Mahallesinde, Abdullah C., Vural S.’nin Mimar Sinan Bulvarı üzerinde çalıştığı iş yerine gelerek Vural S.’yi dışarı çağırarak yanında bulundurduğu silahla ateş etti. Vural S., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralı Vural S.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan, polis ekipleri Vural S.’yi yaralayarak olay yerinden kaçan Abdullah C.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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