Manisa'da sis kazaya neden oldu: 8 yaralı

Kaza bugün saat 08.30 sıralarında, Kavun Kavşağı'nda meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda, Fikret Söğüt yönetimindeki 64 FP 561 plakalı otomobille, Yeliz Çoban yönetimindeki 48 AAR 68 plakalı otomobil çarpıştı.
8 KİŞİ YARALANDI
Kazada, her iki sürücü ile araçlarda bulunan Mine Çoban, Hüseyin Çoban, Nazan Çoban, Emel Çeliktaş, Ayşe Söğüt ve Tezel Demirkol yaralandı.
YARALILAR TEDAVİYE ALINDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.