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Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Sıcaklığının 38 dereceyi çıktığı bu günlerde sıcaktan bunalan çocuklar, tehlikeli ve yasak bölge olan sulama kanalına giriyor.

28.06.2017 - 15:24
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Yunusemre ve Şehzadeler ilçeleri sınırlarındaki 8 mahalle içerisinden geçen 7.5 kilometresi tel örgülerle çevrili, 3 metre genişliğinde 12 kilometre uzunluğundaki sulama kanalı, tüm tehlikesine rağmen sıcaktan bunalan çocukların akınına uğruyor.

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

TEL ÖRGÜLERİ KESEREK GİRİYORLAR

Onlarca çocuk, tel örgüleri keserek veya üzerinden atlayarak girdikleri sulama kanalında serinlemeye çalışıyor. Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesine karşı çocuklar, demir parmaklıklara bağladıkları halatlar yardımıyla yüzüyor. Çocuklar tehlikeyi önemsemezken, mahalle sakinleri bir an önce kanalın üzerinin kapatılmasını istedi.

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

HER YIL BOĞULAN ÇOCUKLAR OLUYOR

Atatürk Mahallesi sakinlerinden Cumali Fırat, "Manisa'nın 8 mahallesinin içerisinde geçen sulama kanalında her yıl serinlemek isterken boğulan çocuklar oluyor. Bu nedenle bu kanalın üzerinin biran önce kapatılıp, yeşil alan olarak halkımıza kazandırılması lazım. Burada canlar yanmasın. Kimsenin çocuğu burada boğulmasın, hasta olmasın. Kanal sivrisinek ve haşerelere de zemin hazırlıyor. Yetkililerin biran önce önlem alması lazım." dedi.

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

Manisa'da sulama kanalında tehlikeli serinlik

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