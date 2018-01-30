Manisa'da taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY, bu sene de dünyanın en çok izlenen spor karşılaşmalarından olan Super Bowl'da Mehmet Öz'lü reklamla izleyicinin karşısına çıkacak.

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Beyoğlu'nda ahşap binada yangın

Beyoğlu'nda 2 katlı ahşap binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın sonucu iki bina hasar gördü.