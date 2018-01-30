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Manisa'da taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ticari taksi ile tırın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 30.01.2018 - 21:35..
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Manisa’nın Turgutlu ilçesi E-96 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana gelen kazada, Turgutlu istikametinden İzmir yönüne hareket eden İsmet Filizer (42) idaresindeki 35 HL 358 plakalı ticari taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle karşı yönden gelen Hasan Tekin idaresindeki 42 FKR 35 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde çarpışmanın etkisiyle taksi şoförü İsmet Filizler ile Yılmaz Taşkın olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi.

Hayatını kaybeden iki kişinin cenazesi AKS ekipleri tarafından çıkarılarak Turgutlu Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Manisa'da taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

Manisa'da taksi ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü

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