Manisa'da terör operasyonu

Alınan bilgiye göre, Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma kapsamında Manisa'nın Yunusemre, Şehzadeler ve Salihli ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, örgütün önem atfettiği günlerde kanunsuz gösteri yapan, sosyal medya üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen ve aralarında HDP Salihli İlçe Teşkilatı yönetiminden 3 kişinin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada çok sayıda yasaklı yayın ile örgütü simgeleyen bez parçaları bulundu.

Manisa Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.





