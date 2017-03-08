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Manisa'da tır işçileri taşıyan midibüse çarptı: 5 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir tırın işçileri taşıyan midibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

08.03.2017 - 04:35
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Manisa'da tır işçileri taşıyan midibüse çarptı: 5 yaralı

Birol Demirel idaresindeki 06 HSE 10 plakalı tır, E-96 Karayolu Eski Garaj Kavşağı mevkisinde Ziya Yüksel'in kullandığı 45 TE 001 plakalı işçi servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan servis midibüsü, yol kenarındaki bir ağaca vurarak durabildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada, işçi servisinde bulunan İsmail Karazeybek, Ali Açıkgöz, Süleyman Çakıl, Halit Can ve Süleyman Erdoğan yaralandı. Sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Manisa'da tır işçileri taşıyan midibüse çarptı: 5 yaralı

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