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Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

Manisa'nın Kula İlçesi'nde TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan 4'ü çocuk, 8 kişi yaralandı.

21.10.2017 - 05:46
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Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Dereköy Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

İzmir'den Uşak yönüne giden plakası öğrenilemeyen TIR, aynı yöne giden İdris Ç. (32) yönetimindeki 35 HJK 90 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, orta refüje çarparak durabildi. Kazada, otomobil sürücüsü İdris Ç., Adile Ç. (31), Buğlem Ç. (2), Tahsin Ç. (5), Hafize Ç. (9), Muammer B. (37), Saadet B. (34) ve Neslihan B. (8) yaralandı.

Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kula Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, kaza sonrası kaçan TIR şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

Manisa'da TIR otomobile çarptı: 8 yaralı

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