Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Manisa'da bir otomobilin devrilerek 3 araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Elazığ 3.8 ile sallandı

Marmara Üniversitesi'nin Nişantaşı ihalesini kazanan DAP Holding, Çekmeköy Taşdelen arazi ihalesini de kazandı.

DAP Yapı Nişantaşı ve Çekmeköy ihalelerini aldı

CNN Türk'te Suudi Arabistan'ın proje ülke olduğunu belirten Prof. Dr. Bahadır Erdem, ABD'nin Türkiye'ye yaptıramadıklarını Suudi Arabistan'a yaptırdığını ifade etti.

İzmir'de oyun salonu açmak için kiraladıkları iş yerinde uyuşturucu yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Zeytin Dalı Harekatı hakkında konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Teröristler nereye giderse peşinden koşacağız" dedi.

Çavuşoğlu: Teröristler nereye kaçarsa peşlerinden koşacağız

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Mardin'de 7 bin paket kaçak sigara yakalandı

Mardin'de emniyet tarafından yapılan operasyonda 7 bin 110 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.