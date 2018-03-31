Manisa'da trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, devrilen otomobilin karşı şeride geçerek 3 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.
TAKLA ATIP 3 ARACA ÇARPTI
Takla atarak karşı şeride geçen otomobil, önce karşı yönden gelen İbrahim Aydın'ın (42) kullandığı 45 DM 339 plakalı otomobile, ardından Mustafa Kırcı (33) idaresindeki 45 NJ 124 plakalı otomobile ve Mustafa Gencer (41) yönetimindeki 45 UA 9618 plakalı otomobile çarptı.
Takla atan otomobilin sürücüsü Cengiz olay yerinde yaşamını yitirdiği trafik kazasında, sürücülerden Aydın ile yanındaki Fatma Aydın ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı 2 yaralı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.