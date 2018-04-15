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Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AA | 15.04.2018 - 22:40..
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Özcan Kaya'nın kullandığı 35 HZU 61 plakalı otomobil, Demirci-Selendi Karayolu Parsamaz mevkisinde, karşı yönden gelen Nurullah Ercan'ın kullandığı 45 PY 630 plakalı otomobille çarpıştı.

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Kaya'nın kullandığı otomobil, yoldan çıkarak uçurum kenarındaki bir ağaca çarparak durabildi.

Kazada, sürücüler Kaya ve Ercan ile Yeteriye Kaya ve İsmail Kaya yaralandı.

Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Manisa'da trafik kazası: 4 yaralı

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