Manisa'da trafik kazası

1,392 kez izlendi

1,439 kez izlendi

1,429 kez izlendi

1,471 kez izlendi

1,401 kez izlendi

1,378 kez izlendi

1,448 kez izlendi

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Osmanlıspor'u 4-3 mağlup etti.

7 gollü maçta kazanan Trabzonspor oldu

İngiltere'de ilkokul öğrencilerine neden tesettür giydikleri sorulacak. Verilen cevaplar okul kayıtlarına geçecek.

Çorum'da bir apartman dairesinde sis bombası patladı. Sis bombasını patlatan Mehmet Z. gözaltına alındı.

Patlayan sis bombası korkuya neden oldu

Manisa Salihli'de bir tır, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. 1 işçi hayatını kaybetti.

Türk Kızılayı, Irak'ta depremin en çok zarar verdiği Süleymaniye iline yardımlarına devam ediyor.

1 Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit CNN Türk canlı yayınına katılan iş kadını Leyla Alaton, kadınların erkeklerden daha cesur olduğunu anlatırken yaptığı benzetmeyle güldürdü.

2 FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş FETÖ elebaşısı Gülen'in Naim Süleymanoğlu'na kafayı neden taktığı ortaya çıktı.

3 Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nun cenazesine katılanlar arasında en büyük rakibi Valerios Leonidis de vardı.

4 Yunanistan'ın tatbikat korkusu Yunan basını, Türk gemilerinin tatbikat yapmasını "Adaları kuşatma çalışmaları" olarak algıladı.

5 Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Tüm zamanların en iyi haltercisi, Türkiye'nin yetiştirdiği ender sporcularımızdan Naim Süleymanoğlu için cenaze töreni düzenlendi.

6 Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı STRATCOM komutanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa dışı nükleer silah talimatına karşı çıkacağını söyledi.