taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.239
USD
3,8776
EURO
4,5712
ALTIN
161,32
PETR
62,7100

Manisa'da trafik kazası

Manisa Salihli'de bir tır, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsüne çarptı. 1 işçi hayatını kaybetti.

19.11.2017 - 19:48
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza saat 05.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolunda meydana geldi. Salihli'den aldığı tarım işçilerini Sarıgöl ilçesine götürmek üzere yola çıkan Ağa Kaçmaz'ın kullandığı 45 SC 8939 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara yolu Valeks Kavşağı'na geldiğinde, yol kenarındaki bir marketin önünde durdu.

MİNİBÜS DEVRİLDİ

İşçilerden bazıları, marketten alışveriş yaptıktan sonra tekrar servise döndü. Bu sırada, arkadan gelen Kemalettin Çogu yönetimindeki 26 LF 727 plakalı tır, servis minibüsüne hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi.

Manisa'da trafik kazası

1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada, servisteki tarım işçilerinden 27 yaşındaki Fatma Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.Tır şoförü Çogu, minibüs şoförü Kaçmaz ve 22 tarım işçisi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Manisa'da trafik kazası

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada, marketin ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Manisa'da trafik kazası

Manisa'da trafik kazası

Manisa'da trafik kazası

Manisa'da trafik kazası

İlginizi Çekebilir
Kızını uyurken şalıyla boğarak öldürdü
Sakarya Adapazarı'nda İsmail Serbest, 19 yaşındaki kızını boğarak evlat katili oldu.
Evine girdiği kadının 50 lirasını çalan hırsız yakalandı
Konya'da yalnız yaşayan kadının evine giren hırsız, bıçak tehdidiyle kadının 50 lirasını gasp etti.
Ayakları bağlanan kedi işkence edilerek öldürüldü
İzmir'de, ayakları emniyet şeridi naylonu ile bağlanmış, işkence edilerek öldürülmüş bir kedi cesedi bulundu.
Eşinin hamile olduğunu öğrendiği gün öldü
Ordu'da eşinin hamile olduğunu öğrenen Mutlu Kahraman, arkadaşlarıyla birlikte gittiği kutlama yemeğinin ardından kalp krizi geçirip öldü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

Leyla Alaton'dan kadınlar hakkında güldüren tespit

230
FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

FETO, Naim Süleymanoğlu'nun akrabasından dayak yemiş

160
Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

Süleymanoğlu'nun ezeli rakibi Leonidis cenazedeydi

94
Yunanistan'ın tatbikat korkusu

Yunanistan'ın tatbikat korkusu

128
Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Milli gururumuz Süleymanoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

108
Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

Amerikalı generalden nükleer silah ve Trump çıkışı

49
HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde

386
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM