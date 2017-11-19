Manisa'da trafik kazası

Kaza saat 05.00 sıralarında, İzmir-Ankara yolunda meydana geldi. Salihli'den aldığı tarım işçilerini Sarıgöl ilçesine götürmek üzere yola çıkan Ağa Kaçmaz'ın kullandığı 45 SC 8939 plakalı servis minibüsü, İzmir-Ankara yolu Valeks Kavşağı'na geldiğinde, yol kenarındaki bir marketin önünde durdu.
MİNİBÜS DEVRİLDİ
İşçilerden bazıları, marketten alışveriş yaptıktan sonra tekrar servise döndü. Bu sırada, arkadan gelen Kemalettin Çogu yönetimindeki 26 LF 727 plakalı tır, servis minibüsüne hızla çarptı. Çarpmanın şiddetiyle servis minibüsü devrildi.
1 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada, servisteki tarım işçilerinden 27 yaşındaki Fatma Demirtaş, olay yerinde hayatını kaybetti.Tır şoförü Çogu, minibüs şoförü Kaçmaz ve 22 tarım işçisi de yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne ve ilçedeki özel hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Kazada, marketin ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı