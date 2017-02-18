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Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’da hemzemin geçitten geçmeye çalışan hafif ticari araca tren çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1’i çocuk 4 kişi yaralandı.

18.02.2017 - 03:39
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Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kaza Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Horozköy Mahallesinde 22.30 sıralarında meydana geldi.

Menemen Caddesi üzerinde bulunan Horozköy Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan hemzemin geçitte tamtamın indiği sırada geçmeye çalışan Özal Çetin yönetimindeki 45 AG 297 plakalı hafif ticari araca, İzmir’den 21.05’te hareket eden ve İzmir-Konya seferini yapan 31135 sefer sayılı yolcu treni çarptı.

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

ÖNÜNDEKİ ARACI 200 METRE SÜRÜKLEDİ

Önündeki aracı sürükleyerek yaklaşık 200 metre ilerleyen tren güçlükle durabildi. Olayın haber verilmesi üzerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD-AKS ekipleri ve çok sayıda çevik kuvvet ekibi olay yerine sevk edildi.

Ayrıca haberi alan Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ve AFAD Müdürü Bekir Şen de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Araç içinde bulunan 6 yaşındaki Nihal Z. ile Nevin Z., Aysel Z. ve 18 yaşındaki Ali Z. yaralanırken 22 yaşındaki Özal Ç. hayatını kaybetti.

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Kazada aracın şoförü Özal Çetin, sıkıştığı yerden olay yerine gelen AKS ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı. Bu sırada kazayı duyan yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçirilen yaralı yakınları olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ambulansına alınarak sakinleştirilmeye çalışıldı.

KAZADAN GERİYE KANLI OYUNCAĞI KALDI

Kazada yaralanan 6 yaşındaki Nihal Z. Grand Medical Hastanesi, Nevin Z., Aysel Z. Merkezefendi Devlet Hastanesi ve 18 yaşındaki Ali Z. ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan 18 yaşındaki Ali Z.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası 6 yaşındaki Nihal Z.’nin kanlar içindeki oyuncak ayısının araçtan çıkarılması yürekleri burktu.

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı

Manisa’da tren kazası: 1 ölü 4 yaralı




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