Manisa'da vatandaşlar için 18 adet çadır kuruldu

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Selendi ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğünde deprem sonrası Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından ilçede evleri hasar gören vatandaşlar için 8 adet çadır talebinde bulunulduğu ve Afet Bölge Lojistik Deposundan alınan çadırların Selendi ilçesinde kurulumuna başlanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Karakozan Mahallesi'nde 3 evin çatısının çöktüğü ve kbir ahırda hasar oluştuğu, Dumanlar Mahallesi'nde 2 evde duvar çatlakları olduğu, Kabaklar Mahallesi'nde 3 binada duvar çatlakları bulunduğu, Zulaman Mahallesi ve Terziler Mahallesi'nde ise duvarı çatlayan evlerin olduğu bilgilerine yer verildi.

SARUHANLI'DAKİ HASAR

Yaşanan ikinci depremin ardından ekiplerin Saruhanlı İlçesi Mütevelli Mahallesi'nde az hasarlı çok sayıda bina bulunduğu bildirilen açıklamada, AFAD tarafından Mütevelli Mahallesi'nde evleri hasar gören vatandaşlar için 10 adet çadır talebinde bulunulduğu, Afet Bölge Lojistik deposundan alınan çadırların Mütevelli Mahallesi'nde kurulumuna başlandığı belirtildi.

AFAD İl Müdürü Bekir Şen'in olay yerinde çalışmalara devam ettiği kaydedilen açıklamada, yaşanan depremlerde can kaybı olmadığı, yaralanan vatandaşın da bulunmadığı ifade edildi.