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Manisa'da yerli kiraz tezgaha indi

Şehzadeler ilçesinde geçen hafta ilk hasadı yapılan yerli kiraz, Bursa'daki manav tezgahlarında kilogramı 85 liradan satışa sunuldu.

25.04.2017 - 09:51
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Manisa'da yerli kiraz tezgaha indi

Manisa'da geçen hafta ilk hasadı yapılan ve kısa sürede Türkiye'deki pek çok manavın tezgahında satışa çıkan yerli kiraz, fiyatı pahalı olduğundan gramla satılıyor.

GRAMLIK PAKETLER HALİNDE SATILIYOR

350 gramlık paketler halinde 30 liradan satışa sunulan mevsimin ilk yerli kirazının kilogram fiyatı ise 85 liraya denk geliyor. Çekirge semtindeki bir manavda çalışan Osman Özçivi, AA muhabirine, kirazın tezgahın en pahalı ürünü olduğunu söyledi.

"KİLOSU 85 LİRA"

Özçivi, ''Yılın ilk yerli kirazı tezgahlarımızda yerini aldı. Şimdilik yeni çıktığı için fiyatı cep yakıyor. Biz de zaten bu yüzden 350 gramlık kirazı 30 liradan satıyoruz. Kilogram fiyatı 85 lira'' diye konuştu.

350 gramlık paketlerde ortalama 60 tane kiraz bulunduğunu belirten Özçivi, ''Şu anda yeni çıkması ve ilk ürün olmasından ötürü kirazlarımız çok pahalı fakat yaklaşık bir ay içinde tıpkı erik gibi normal fiyat seviyesine inecektir'' diye konuştu.

Manisa'da yerli kiraz tezgaha indi

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