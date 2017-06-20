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Manisa'da zehirlenen askerlerin tamamı taburcu oldu

Manisa'da askerlerin zehirlenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.

20.06.2017 - 20:05
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  2. İç Haber

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavisi süren askerlerin tamamının taburcu edildiği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla'da 17 Haziran akşam yemeği sonrasında bazı askerlerin rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapıldığı ve tedavilerinin ardından taburcu edildiği hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"17 Haziran 2017 Cumartesi Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı Batı Kışla’da akşam yemeği sonrasında rahatsızlanmaları nedeniyle hastanelere sevki yapılan askerlerimizin tamamının tedavileri tamamlanarak salahen taburcu edilmişlerdir."

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı üzerine zanlılara yönelik operasyon düzenliyor.

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 17 Haziran'da yemekten sonra çok sayıda asker, kusma ve bulantı şikayetiyle hastanelere kaldırılmış, olayla ilgili soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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