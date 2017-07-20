Manisa'daki çiftçiler bu yılki tütün üretimden umutlu

Yunusemre İlçesi Halıtlı Mahallesi'nde yıllardan bu yana tütün üretimi yapan Kemal Karakaş, ilerlemiş yaşına rağmen kendisi gibi yaşlı olan eşi ile birlikte tütün tarlasında çalıştıklarını anlattı.

YILIN 10 AYINI TÜTÜN ÜRETİMİ YAPARAK GEÇİRİYORLAR

Naylon seralar altında yetiştirilen tütün fidelerini toprakla buluşturduklarını belirten Karakaş, yılın yaklaşık 10 ayı tütün üretimi için çalıştıklarını söyledi. Ağustos ayının ortasına kadar tütün hasadının yapıldığını aktaran Karakaş, şöyle dedi:

"KIRDIĞIMIZ TÜTÜNLERİ GÜNEŞİN ALTINDA KURUTMAYA BIRAKIYORUZ"

"Biz yıllardır bu işi yapıyoruz, alışkanlık olduğu için bırakmadık. Tütün üretimi zor ve zahmetlidir. Çapa yaptıktan sonra tütün kırmasına başlanıyor. Kırma işlemi yıllardır gün doğmadan başlar. Gece serinliğinde tarlada oluruz. Güneş yükselene kadar da tütünleri kırarız. Kırdığımız tütünleri akşama kadar dizip, güneşin altında kurutmaya bırakıyoruz."

Fiyatların geçmiş yıllara göre bu yıl bir nebze yükseldiğini aktaran Karakaş, geçimini sağladığı tütüncülüğü bırakmadığını dile getirdi. Tütün üreticilerinin zorlu mesaisine AK Partili Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de eşlik etti.

Kendisinin de çocukluk ve gençlik döneminde tütün kırdığını anlatan Çerçi, üretimin zorluklarını bildiğini ifade etti. Çerçi, ilçede tarımsal ürün çeşitliliğini arttırmak ve organik tarımı geliştirmek amacıyla kırsal kalkınma projeleri geliştirdiklerini söyledi.









