Manisa’daki FETÖ soruşturması firarisi 5 kişi yakalandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca (FETÖ/PDY) silahlı örgütünün deşifresine yönelik sürdürülen soruşturmada, İzmir, Van ve Gaziantep illerinde yapılan çalışmada, örgütün il bayan öğrenci yapılanması eğitim danışmanı olduğu belirtilen D.E., il orta okul ve lise öğrenci yapılanması ve arama tarama sorumlusu A.E yakalandı.

'BYLOCK' TESPİTİ

Öğrenci yapılanması ortaokul sorumlusu ve ‘ByLock’ kullanıcısı M.Ç. ve ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen F.Ş. ile FETÖ soruşturması kapsamında daha önceden meslekten ihraç edilen ve Ankara 2.Sulh Ceza Hakimliğince yakalama emri ile aranan eski binbaşı F.Ö. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.E., A.E., M.Ç. ve F.Ö. tutuklanırken, F.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.