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Manisa'daki sağanak evlerde göçük meydana getirdi

Manisa genelinde devam eden sağanak yağış evlerde ver sokaklarda göçüklerin oluşmasına neden oldu.

AA | 19.06.2018 - 02:52..
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Manisa'nın Karapınar ve Poyraz mahallelerinde su baskınları ve dere taşkınları yaşanırken, ağaçların yıkıldığı da görüldü. Sağank yağış devam ederken, oluşan göçükler bölge halkını tedirgit etmeye başladı.

Manisa'daki sağanak evlerde göçük meydana getirdi


EVLER HASAR GÖRDÜ

İlçe içinden geçen bir derenin taşması sonucu bazı evler hasar gördü, bir ağıl su altında kaldı.

Sel yüzünden evlerine giremeyen mahalle sakinleri, tahliye edilerek yakınlarının yanına yerleşti.

Bölgede bulunan bir ağılın su altında kalması nedeniyle de 6 küçükbaş hayvan telef oldu.

Manisa'daki sağanak evlerde göçük meydana getirdi

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