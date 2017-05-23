Manisalı genç evinde ölü bulundu

Avcı'nın uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

Eşinden 3 yıl önce boşanan ve psikolojik sorunları bulunduğu ileri sürülen Selçuk Avcı, bugün saat 05.00 sıralarında, ağabeyi tarafından Şehitler Mahallesi, Güngör Sokak'taki evinde ölü bulundu.

BONZAİ KALINTISI BULUNDU

Ağabeyinin haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Avcı'nın cesedinin yanında bir miktar bonzai kalıntısı bulundu.

Avcı'nın cesedi polis ve savcının olay yerindeki incelemeleri ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bonzai kullandığı için yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Avcı'nın cesedi evden çıkartılırken, yakınları ve sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Polis, Avcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.