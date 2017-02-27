Manisa'nın arazi sorunu çözülüyor

Saruhanlı'da bin vatandaşı ilgilendiren 60 yıllık arazi sorununun çözümü için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilip torba yasaya eklendiğini bildirildi.

SORUNLARIN GİDERİLMESİ AMAÇLANIYOR

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde AK Parti Saruhanlı İlçe Başkanı Ahmet Gökmen "Yasa kabul edilirse ülkemizin birçok yerinde belediyeler, il özel idareleri veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca şahıslara devredilen taşınmazlarla ilgili olarak yaşanan sorunların giderilmesi amaçlanıyor" dedi.