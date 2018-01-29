Manisa'nın kırsal mahallelerdeki eksiklikleri belirlendi

Yunusemre Belediyesi, Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın ile Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Otmanlar, Düzlen ve Dazyurt mahallelerine ziyarette bulundu.

Manisa Yunusemre Belediyesi kırsal mahallelere ziyaretlerde bulunmaya devam ediyor. Kırsal Bölge Kalkınma ve Mahallelere Hizmet Komisyonu Üyelerinden Ramis Şiyak, Mustafa Gürler, Mehmet Arık ve Hüseyin Alp, Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu Üyelerinden Şule Uygur ve Seher Baydar ile Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyelerinden İbrahim Ethem Mutaf, Otmanlar, Düzlen ve Dazyurt mahallelerine ziyarette bulundu.

EKSİKLER TARTIŞILDI

Ziyaretlerde mahalle sakinleriyle fikir alışverişinde bulunuldu ve ayrıca belediye olarak mahallelere hangi hizmetlerin yapıldığı ve eksikliklerin neler olduğu konuşuldu.

Yunusemre Belediyesi Komisyon üyeleri ve Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Ata, Dazyurt Mahallesi Genç odasını ziyaret ederek, gençlere televizyon ve çaycı hediye etti.

GÖRÜŞMELER YAPILDI

Sosyal Yardım Yaşlı Engelli Çocuk Kadın Komisyonu Üyelerinden Şule Uygur ve Seher Baydar üç mahallede hanımlar ile buluştu. Komisyon üyeleri dikiş nakış, Kur’an-ı Kerim kursu ya da benzeri kursları açma konusunda hanımlar ile görüşmeler yaptı.