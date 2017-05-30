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Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

460.000 Euro'luk Dino model Ferrari ile İbiza'da kaza yapan ünlü türk asıllı Manken Elif Aksu'nun kanında kokain çıktı.

30.05.2017 - 02:26
  1. Haberler
  2. Magazin

sad

Yaptığı kaza sonrası olay yerinden kaçan ünlü Manken, havalimanında Polis tarafından tutuklandı.

Olay yerine gelen polisler, şahitlerin ifadesi sayesinde, Elif Aksu'nun 44 yaşındaki Suudi asıllı İngiliz sevgilisiyle kaçtığını ve havalimanına gittiğini öğrenerek, ünlü mankenin peşinde düştü.

ÖZEL JETLE KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Sevgilisinin özel jet uçağı ile kaçmayan çalışan 25 yaşındaki Elif Aksu, polisler tarafından tutuklandı.

Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

KEFALETLE SERBEST KALDI

Hem uyuşturucudan hemde ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklanan ünlü Manken Elif Aksu, kefaletle serbest bırakıldı.

Elif Aksu mankenliğe 12 yaşında Adriana Lima'nın bir röportajını okuduktan sonra adım attı. Aksu Viyana'daki Next Company ve Londra'daki Storm Models ve Tokyo'daki Cinq Deux ajanslarıyla çalışmakta.

Manken Elif Aksu İngiliz polisini peşine taktı

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