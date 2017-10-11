Manken kılığına giren polis uyuşturucu çetesini çökertti

Adrese teslim çalıştığı ve daha çok manken ve medyatik kişilere uyuşturucu sattığı belirlenen şebeke ile alıcı olarak irtibata geçmek isteyen iki polis, bir kast ajansına kayıt yaptırıp manken görünümüne girerek şebekeyle irtibat kurdu.

2 KURYEYE GÖZALTI

Şebekeden uyuşturucu siparişi veren polis, iki kuryeyi uyuşturucu teslimi yaparken gözaltına aldı.

Şebekenin on üyesine daha ulaşan narkotik timleri, bu kişilere yönelik de operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

Milliyet'ten Ferit Zengin'in haberine göre; Beyoğlu ve çevresinde üstlenen şebeke üyelerinin adreslerine 27 Eylül günü yapılan baskınlarda 15 kilo ot esrar, dört kilo toz esrar, üç adet ruhsatsız tabanca, iki adet hassas terazi ve başka kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik ile şebekenin alacak verecek listesinin bulunduğu bir ajanda ele geçirildi.

Polis, ajanda ve şebeke üyelerinin telefon fihristi ve görüşmeleri üzerinde yaptığı incelemelerde müşteri listesine de ulaştı.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Müşteriler arasında “Kısmetse Olur” programının damat adayı olup Nişantaşı’nda mağaza işleten Ünal Taylı, manken ve dizi oyuncusu Yeşim Güven, yayınevi sahibi Tolga Biroğlu ile bir televizyon kanalında program yapan diyetisyen Ceren Taşdemir’in bulunduğu belirlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan biri kadın, 12 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken ikisi adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Şebekenin müşterisi olarak tespit edilen 60 kişiye ise kanuni işlem yapıldı.