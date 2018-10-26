Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Son yerel seçimde Melih Gökçek'e karşı Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP, ufak bir farkla seçimi kaybetmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu kez almak isteyen CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterip göstermeyeceği ise son günlerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başladı.

TEMAS YOK

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, kendisiyle bir temas kurulmadığını ve gelişmelere göre hareket edeceğini söyledi.

"BİR KENARDA KALIP İZLİYORUM"

Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.