taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6505
Euro
6.42715
Altın
1235.185
Borsa
93175.08
Gram Altın
224.089

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

2014'te düzenlenen yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'nin aday gösterdiği Mansur Yavaş, 2019 yerel seçimleri için kendisiyle herhangi bir temasın olmadığını belirtti.

Haber Merkezi | 26.10.2018 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Mansur Yavaş'tan adaylık açıklaması

Son yerel seçimde Melih Gökçek'e karşı Mansur Yavaş'ı aday gösteren CHP, ufak bir farkla seçimi kaybetmişti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni bu kez almak isteyen CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday gösterip göstermeyeceği ise son günlerde yoğun bir şekilde konuşulmaya başladı.

TEMAS YOK

Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan Yavaş, kendisiyle bir temas kurulmadığını ve gelişmelere göre hareket edeceğini söyledi.

"BİR KENARDA KALIP İZLİYORUM"

Yavaş, "Bir kenarda kalıp izliyorum ben de herkes gibi. Yorum da yapmıyorum. Bekliyorum, bakalım" ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kendine aşık bir Aleyna

Kendine aşık bir Aleyna

118
Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

Askerlik Şubesi önünde bedelli kuyruğu

116
Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

Trafik cezalarını arttıran kanun Resmi Gazete'de

93
Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

Sinead O'Connor Müslümanlığı tercih etti

122
Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

Quaresma: Kötüysem yine ayrılırım

45
İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

İşte AK Parti'nin yerel seçim kriterleri

144
Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

Şenol Güneş: Tepkiler abartı olabiliyor

60
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM