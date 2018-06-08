Mantar toplamaya gitti, ölü bulundu

Ankara'nın Çubuk ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Karaman Mahallesi'nde yaşayan ve dün öğle saatlerinde kendi aracıyla mantar toplamak için Mendeğin mevkiine giden Sami Ağrıdağı (54) bir yakınıyla telefonla görüştü. Görüşmede telefonunun çekmediğini ve birkaç saat içinde döneceğini söyleyen Ağrıdağı, uzun bir süre geçmesine rağmen dönmedi.

Bunun üzerine aramaya çıkan yakınları, Ağrıdağı'nı bulamayınca yetkililere haber verdi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ile jandarma ekiplerinin saatler süren çalışması sonrasında sabaha karşı dere kenarında Ağdırdağı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cenaze zorlu arazi şartları nedeniyle bir süre ekipler tarafından taşındıktan sonra Çubuk 2 Barajı üzerinden bot ile cenaze aracına getirildi. Emekli, evli ve 1 çocuk babası Ağrıdağı'nın cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ağrıdağı'nın ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.













