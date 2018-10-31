taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5938
Euro
6.3368
Altın
1214.9755
Borsa
89528.89
Gram Altın
218.249

Mantar toplayan vatandaşa ayı saldırdı

Kastamonu Cide'de ormanlık alanda mantar toplayan 38 yaşındaki Mehmet Emin Tüfekçi'ye ayı saldırdı. Ayı saldırısına uğrayan Tüfekçi yaralandı.

İHA | 31.10.2018 - 18:01..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Cide ilçesine bağlı Hamitli köyünde ormanlık alanda mantar toplayan Mehmet Emin Tüfekçi (38), ayı saldırısına uğradı.

5 METRE SÜRÜKLENDİ

Ayı tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Emin Tüfekçi, ayı tarafından yaklaşık 5 metre de sürüklendi. Ayının saldırısından kaçarak kurtulmayı başaran Tüfekçi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Cide Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Tüfekçi, ardından Kastamonu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Mantar toplayan vatandaşa ayı saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

ABD'de iç savaş tehlikesi büyüyor

186
Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

Bakan Akar bedellicilerle sohbet etti

65
Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

Taşıt Kanunu'nda değişiklik Resmi Gazete'de

204
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti

134
İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı'nda ilk uçuş heyecanı

58
İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

İstanbul Havalimanı Avrupalıları endişelendirdi

181
Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

Yerel seçimler öncesi İstanbul anketi

273
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM