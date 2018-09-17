Filipinler'i etkisi altına alan Mangkhut tayfunu nedeniyle ülkede 28 kişi hayatını kaybetti. Şu ana kadar en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği Tayfunun Çin'in güney bölgesi ve Hong Kong'u da etkisi altına aldığı belirtilirken, Hong Kong'da şu ana kadar en az 111 kişi yaralandı.

Mangkut Tayfunu Asya'yı vurmaya devam ediyor ViDEO

İNSANLAR UÇUŞTU

Dün Hong Kong'da plazaları uçuran, camları paramparça eden fırtına, bugün de halkı vurdu. Hızı saatte 200 kilometreye yaklaşan şiddetli rüzgarlar yayaları yerlerde sürükledi. Canlarını kurtarmaya çalışan Hong Konglular yerlere kapaklanıp bir yerlerden tutarak şiddetli fırtınanın dinlesini bekledi. Bazıları ise şemsiye ile kendilerini korumaya çalıştıysa da durum daha da vahimö bir hale goğru ilerledi.

İNŞAATLAR YIKILDI

Mangkut sivillerle birlikte bölgedeki yapıları da vurdu. İnşaat halindeki binaların iskeletleri, süper tayfuna dayanamadı. Bir binayı çepeçevre saran iskele, hızı saatte 200 kilometreyi bulan rüzgar karşısında oyuncak gibi parçalanıp bükülen demir yığına, binadan koparak yola savruldu.

ÇİN'DE KIRMIZI ALARM

Çin'in özerk Hong Kong bölgesini vuran fırtına doğruca Çin'e ilerliyor. Çin yönetimi fırtına için kırmızı alarm verirken, fırtınanın yıkıcı gücünün de seviye atladığı belirtildi.

Yetkililer bölgede uyarılar yaparak insanların dışarı çıkmaması çağrısında bulunurken, can kaybı ve yaralanmaların da yaşanmaması için de dikkatli olunması noktasında uyarıldı.

FİLİPİNLER'DE MADEN GÖÇÜĞÜ

Filipinler'de bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az 30 işçi hayatını kaybetti. Şinhua'nın haberine göre, Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde heyelan yaşandı. Yaklaşık 40 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı. Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SÜPER TAYFUN

Dev hava kütlesi bölgeyi etkisi altına alırken caddelerde hayat adeta durma noktasına geldi. Sokaklarda yürümeye çalışanlar adım atmakta dahi güçlük çekerken araçlar savruldu, ağaçlar kökünden söküldü. Bazı evlerin camları ve pencereleri rüzgarın şiddetine dayanamazken, odalarda bulunan eşyalar etfara saçıldı.