Manuel terapi nedir

Eklemler ve kas sistemindeki hareket kısıtlılığını düzeltmek ve foksiyon bozukluklarını gidermek amacıyla, elleri kullanarak uygulanan bir tedavi yöntemidir.

SADECE MASAJLA İYİLEŞME SAĞLANIR

Özellikle boyun ve bel ağrısı çeken kişiler bu yöntemle ağrılarından kurtulabilmektedir. Sorun bulunan bölgelere yapılan basınç ve masajla eklem ve dokuların harekete geçmesi sağlanmaktadır.

TAMAMEN DOĞAL BİR YÖNTEMDİR

Yaşam kalitesini ciddi şekilde düşüren ağrılar, sadece bu yöntemle yok denilecek kadar azalabilmektedir. Diğer yöntemlere göre daha kısa sürede olumlu etkileri görülmeye başlanır. Uygulamalar klinik bilgilere göre yapılır ve terapide ilaç kullanımı olmaz. Doğal bir yöntem olması nedeniyle hiçbir yan etkisi yoktur.

Ülkemizde tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olarak kullanılan manuel terapi, dünyada fakültelerde eğitimi verilen bir bilim dalıdır.